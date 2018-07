Inés da a luz y Amalia la abandona convaleciente

Capítulo 1000: lunes 2 febrero

Buenas noticias: ¡Ha quedado libre Aurora! Juzgarán a Fulgencio por matar a su esposa. Francisca termina convenciendo a los jueces para que Fulgencio acabe en el sanatorio por matar a su esposa; tomará de su propia medicina.

Es el “milenario” de Puente Viejo y en el pueblo quieren preparar un evento conmemorativo. Se celebra una chocolatada en la plaza de Puente Viejo.

Severo acepta la gratitud de Conrado por haber ayudado a Aurora consciente de que en realidad no ha conseguido dañar a Francisca, pues él en realidad pretendía que acaba inculpada por el asesinato de Bernarda: habrá que jugar más duro. Por otra parte, no han tenido noticias del investigador que tienen siguiendo pistas de Sol; habrá que tener paciencia.

En el asunto de la bigamia, es Rosario la que salva los muebles, y es que los padres de las chicas “deshonradas” hicieron lo propio en su juventud, ergo, ¿será cosa de juventud?

Hipólito cuenta por qué odia la palabra “cuchillo”; confiesa que Quintina se marchó con Santiaguito el de los cuchillos, y ahora él está solo.

Lucas y Aurora tienen un acercamiento sincero, después de todo lo vivido es hora de recapitular, y la conexión que sienten es espectacular.

Francisca no ha bajado a celebrar con sus vecinos los mil años de Puente Viejo, pero alguien muy especial viene a compartir la fecha; es Raimundo. Se declaran amor, no lo pueden evitar. El capítulo mil se cierra con el beso de Francisca y Raimundo.

Capítulo 1001: martes 3 febrero

Con la “ayuda” de Amalia, Inés soporta en cautiverio las últimas semanas de su embarazo, mientras, Francisca cree que es momento de planear el futuro de Inés. No es mal momento éste para planteárselo, pues la chica se pone de parto.

Fulgencio sufre en carne propia los efectos secundarios de la terapia galvánica.

Aurora vuelve a los estudios con la supervisión de Conrado, pues ha conseguido examinarse de enfermería por libre.

Hipólito sigue dando muestras de que algo no acaba de regir del todo bien en su cabeza.

Severo frena su venganza contra Francisca para centrarse en la investigación sobre Sol.

Tras el beso, tenso encuentro entre Francisca y Raimundo que han vuelto a distanciarse.

Mariana se siente culpable ante Nicolás porque los hijos tardan en llegar a pesar de que los desean.

Alfonso y Emilia reciben una carta sin remitente que procede de Cuba… tiene que ser de Gonzalo y María.

Capítulo 1002: miércoles 4 febrero

Inés sufre dolores horribles de un parto que se antoja será complicado mientras Amalia la atiende como puede. La noche se ha ido convirtiendo en madrugada y el parto va a peor. Inés envía a Amalia a por ayuda. Amalia vuelve a la Casona pero no encuentra a Francisca, que definitivamente no está, y Bosco nota que a su esposa le sucede algo. Bosco explica a Francisca el extraño comportamiento de Amalia al que ella si encuentra explicación.

Inés empuja y por fin da a luz. Pero la criatura ni se mueve ni llora. Francisca aparece en la cabaña para averiguar qué pasa y se encuentra con el peor escenario posible.

Alfonso y Emilia han convocado a todos los allegados a Gonzalo y María para leer la carta. Tras la lectura, todos están emocionados, pero contentos por la pareja: si María y Gonzalo son felices, vale la pena.

Aurora sigue sin encontrar la sintonía con Conrado. También Conrado se desahoga con Candela y le confiesa que no termina de encontrar su lugar junto a Aurora. Aurora encuentra el apoyo de todos antes de su examen y se va sola, sin Conrado ni Lucas.

Severo viajará tras la pista de Sol y explica a Carmelo que pronto dispondrán de Ama de Llaves.

Capítulo 1003: jueves 5 febrero

Francisca toma el timón para reconducir la situación: consigue que el niño reaccione y comprueba que Inés tampoco ha muerto. Cuando Inés abre los ojos y Amalia interpreta el papel de mujer superada, le dice que su niña ha muerto, y le deja allí para que muera sola.

Francisca hace que salte la liebre en la Casona “denunciando” la ausencia de Amalia, y después de una noche entera de búsqueda, Mauricio y Bosco llegan sin pista alguna.

Aurora viene exultante tras el examen. Candela y Rosario se preguntan a quién se lo contará primero. Aurora, acompañada de Lucas y Conrado, tiene un incómodo encuentro con Dolores. Aurora confiesa a Lucas que se siente rara por Dolores y él comprende que algo pasa con Conrado. Conrado, por su parte, se confiesa con Candela, que le anima a formalizar su relación con Aurora.

Dolores sale a la plaza para comprobar que se cumplen las Normas de Buenos Modales.

Emilia recibe a Raimundo, que asegura haber aprendido la lección. Promete que se esforzará por mantenerse firme.

Severo se marcha de viaje y se despide de Carmelo. No estará más que un par de días fuera.

Cuando por fin aparece Amalia en la Casona afirma haber dado a luz en el campo. Entrega a Bosco su hijo.

Capítulo 1004: viernes 6 febrero

El bebé tiene los lunares de Bosco. Toda la atención se centra en cuidar a la recién parida, y el médico está de camino. El doctor asegura que Amalia está bien pero no podrá tener más hijos.

Bosco consuela a Amalia por no tener más hijos. Ella sufre las secuelas de un falso parto difícil. Mientras, Inés no se recupera del parto espantoso. A solas, lucha por su vida, pero no se puede ni mover.

Al Jaral llega la noticia del nacimiento del hijo de Bsoco y Aurora quiere ir a La Casona, pero Lucas la convence de que no procede.

Conrado, a bocajarro, pregunta cuándo se van a casar. Aurora evita dar una respuesta directa y éste se queda un poco chafado por las evasivas. Candela promete hablar con ella. Lucas amaga con abrirle su corazón y Aurora no lo deja ni hablar. Conrado es su novio y no le fallará.

Pedro impone restricciones absurdas, buenos modales, que los Castañeda Ulloa no piensan cumplir.

Francisca informa a Bosco de que peligra la vida del bebé.