MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1959

Elsa ha recaído y el doctor Zabaleta no puede creer que haya salido a dar un paseo después de haberle recomendado reposo absoluto. Prefiere esperar unas horas antes de darle una medicación más fuerte. Isaac consigue quedarse a solas con ella y le pide que acepte ir al hospital, no puede ver cómo empeora día tras día. Elsa no puede dejar de investigar, necesita conseguir las pistas que incriminen a Antolina. ¿Las conseguirá antes de que Antolina termine con ella?