MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1966

La respuesta al telegrama de Fernando ha desanimado a María, no puede creer que no tomen en serio a Mesía y no vayan a liberar a sus padres. Fernando había prometido poner todo de su parte para conseguirlo y aunque la respuesta no haya sido buena, no está dispuesto a rendirse. Decide volver a ganarse la confianza de las personas que tienen retenido a los padres de María. ¿Saldrá bien su nuevo plan?