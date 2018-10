MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.926

Fe revela a Mauricio la intención de Prudencio de pedirle la nulidad matrimonial a Julieta. Mauricio se queda muy sorprendido porque no entiende por qué Prudencio quiere mantenerles en La Casona. En ese momento entra un muchacho a la bodega y le entrega un papel a Mauricio. Fe no puede evitar preguntarle de qué se trata y confiesa que la nota es de Chelo, pero no le desvela nada más.