MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.920

Consuelo está muy preocupada por Antolina y no puede dormir. Elsa confiesa que no va a llorar más, "ahora me toca darle la mejor despedida a mi padre y retomar las riendas de mi vida". Cuenta a Consuelo que no sabe lo que hará en un futuro con Isaac, pero tiene claro lo que hará con Antolina. ¿Cómo será su venganza?