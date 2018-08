MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.885

Elsa no puede soportar más tiempo la situación. Decide ir a su antigua casa acompañada de Consuelo para comunicar a Isaac y Antolina su decisión para solucionar el problema. Durante la conversación, Isaac y Antolina no pueden evitar seguir justificándose, pero Elsa ya no quiere saber nada, "de nada valen las justificaciones por hechos que no se pueden cambiar".