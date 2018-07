MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.871

"No pienso llorar su muerte", afirma Elsa. Tras la pérdida de su hermano, Elsa confiesa que si estuviese vivo no se sentiría segura y, ahora que ya no está, ella e Isaac podrán ser felices juntos. Antolina pensaba que Elsa rompería con Isaac tras saber lo sucedido pero se lleva una decepción.