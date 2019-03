Dos pájaros de un tiro

En El Internado todos piensan que Lucía les ha traicionado. Tras encontrar un anónimo amenazándola con no volver a su hijo, Elsa y Jacinta encuentran el laboratorio hecho un desastre y todas las muestras de la sangre de Paula rotas en el suelo. Pero la realidad es otra.

Después de acercarse al perímetro y hablar con el Coronel, Lucía desaparece sin dejar rastro para los espectadores y para sus compañeros en el internado. No la volvemos a ver hasta que descubrimos al Teniente Garrido cavando una fosa en el bosque.

Lo descubrimos a través de los ojos de Roque. Garrido está a punto de sepultar a la doctora.

¿Descubrirán sus compañeros que Lucía no les ha traicionado? ¿Sabrán que está muerta? ¿Creéis que Lucía ha limpiado su nombre con su actuación en su última etapa? Lo cierto es que, aunque seguía ocultando información, ha intentado por todos lo medios seguir fabricando medicinas. Además, ha muerto por no traicionar a sus compañeros y a los niños del internado.

Por otra parte, cuando Roque descubre al Teniente enterrando a Lucía, este siente que alguien le está observando. Roque estaba siguiendo una pista que había encontrado en el cobertizo, cuando estaba a punto de suicidarse.

De un tiempo a esta parte, Roque había sentido el rechazo de sus amigos cuando se enteraron de lo ocurrido con Carolina. Aunque fuera un accidente, no podían ni Iván, Vicky, Julia, ni Marcos podían perdonar que fuera el asesino de su amiga.

Roque, por su parte, no podía soportar el rechazo de sus amigos. Para él lo eran todo. Y ahora no tenía a nadie. Cuando intenta contarle a Julia lo que ha descubierto en el bosque, esta no quiere escucharle, no le cree. Roque decide investigar por su cuenta y esto le lleva a la muerte.

El Tieniente Garrido le descubre espiándole y tras una persecución decide acabar con su vida. El traidor ha muerto.

¿Crees que sus amigos deberían haberle ayudado a investigar? ¿Merecía Roque morir así? ¿Descubrirán sus amigos que ha muerto? ¿Sentirán su muerte? ¿Esperabas que Roque muriera?