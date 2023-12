Bárbara Rey descubre un micrófono en el teléfono tras una conversación con Juan Carlos

Bárbara ha estrenado en el circo Una noche Bárbara, la vedete ha logrado un gran espectáculo y todo el mundo le ha felicitado.

Bárbara Rey le ha dado una última oportunidad al domador y parece que se lo ha tomado enserio y ha dejado atrás todos los vicios.

Al llegar a casa, suena el teléfono. Bárbara lo coge convencida de que es su marido, pero para su sorpresa es Juan Carlos: “Ha pasado mucho tiempo”, señala ella.

Hace siete años que no hablan, pero el Rey solo quiere darle la enhorabuena por su espectáculo: “Sigo pensando en ti, estos últimos años no han sido fáciles para ti y quiero que sepas que me tienes para lo que necesites”.

Bárbara le agradece el gesto, mientras que él le confiesa que nunca tenía que haber dejado su carrera: “Además, tú a Norma Duval le das mil vueltas”, admite el Rey.

La joven se queda pensando, ¿Cómo sabe lo de Normal Duval? Juan Carlos se despide y en ese momento Bárbara descubre que tiene un micro en el teléfono. ¿Ha estado vigilada todos estos años?