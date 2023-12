¿Está la reina Sofía vigilando a Bárbara Rey?

La cosas han cambiado para Bárbara Rey de un momento a otro. Ángel Cristo ha sacado el monstruo que lleva dentro y al descubrir la larga lista de amantes de su mujer, ha golpeado a la vedete cegado por los celos.

Además, la pareja se ha enterado que están esperando su hijo. Bárbara no puede estar más feliz, va a cumplir su sueño de ser madre y de formar una familia.

Lo que Bárbara Rey no sabe es que la conversación con Chelo en la caravana no ha quedado entre ellas. La vedete no lo sabe, pero el Centro Superior de Información de Defensa ha puesto escuchas en su casa.

La conversación entre ambas ha sido grabada y todo lo que sucede en casa del matrimonio llega a oídos de la reina Sofía: “Cariño, que te has tirado al Rey de España”, se escucha decir a Chelo.

A la reina Sofía la llega toda la información y ha visto la conversación de Bárbara y Chelo: sabe que su marido le engaña. ¿Cuál será el siguiente paso?