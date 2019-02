Capítulo 23

Charlotte irrumpe para hablar con él. Le pide perdón y reconoce su error. Él no le cree. Crece la relación Álvaro y Cami, ella dispuesta a blanquearla con todos. Alexia encara a Fermín acusándolo de haber estado con mora. Mercedes averigua él por qué del llamado de Lilian habiendo engañado a Lila y trama plan para que Charlotte vuelva a Nueva York. Queda en mandarle a Lilian fotos de Charlotte triste. Bautista se lleva a Charlotte de paseo para distraerla y le propone irse al campo. Lila, Mora y Pilar le mienten a Alexia que Mora estuvo con Fermín, ella sacada. Lucho como loco enfrenta a Álvaro en frente de Lila, que niega estar saliendo con Cami. Los chicos inventan que se incendió el club para sacar a Gonzalo de su cuarto. Charlotte y Gonzalo se cruzan por la calle. Discuten. Ella le pide perdón, arrepentida, Gonzalo no la perdona. Lucho encara a Cami, le dice que vio a Álvaro y le dijo que no habían estado juntos. Cami se enoja porque sigue metiéndose en su vida. Fermín encara a Mora, ella admite que mintió y le cuestiona que quiera a Alexia, Fermín dice que la quiere, ella no le cree.

Mercedes le saca fotos a Charlotte llorando y atacando a Maxi. Gonzalo no se enoja por la mentira del incendio del club, ellos le aconsejan olvidarse de Charlotte. Quela se propone averiguar más datos para destruir a Charlotte.