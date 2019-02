Capítulo 21

Habiendo buscado a sus amigos varados en la ruta, Gonzalo es detenido por la policía por no tener documentos de la camioneta. Lucho y Diego

Recuperan la Combi, Lucho le devuelve a Jessica el celular de la “hija de su patrón”. Charlotte convence a Mercedes para buscar a Gonzalo, pero ella quiere ir al otro día para que Charlotte aprenda la lección. Charlotte se siente culpable, visita a Gonzalo en la celda, triste porque esa era la noche en la que iba a decirle la verdad. El día del partido, los apaches nerviosos por si no llega Gonzalo. Mercedes no puede entrar a la comisaría a aclarar las cosas porque hay medios afuera y no puede ser vista allí ya que es la mujer del senador. Los apaches van a distraer a los medios para que ella pueda entrar: Lucho y Diego se vuelven activistas naturistas protestando desnudos. Objetivo cumplido. Gonzalo puede salir de la comisaría y llega justo al partido. Pilar y mora se

Enteran por lila de que alexia posteó el videíto de charlotte y las tres van en busca de alexia a una peluquería donde ven una revista con una foto de charlotte y su familia. Gonzalo juega mal, Álvaro se burla de lucho y éste se enoja. En una jugada sucia por parte de los de la upi, se enfrenta a Álvaro y es echado con tarjeta roja. En el entretiempo, quela le da a Gonzalo un té haciéndole creer que es una bebida que le dará fuerzas. Él mejora el rendimiento y terminan empatados. Charlotte escribe su confesión.