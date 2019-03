Itziar Ituño es Raquel, la inspectora Murillo

PERSONAJES 'LA CASA DE PAPEL' | LOS POLICÍAS

Itziar Ituño es Raquel, la inspectora, responsable policial del secuestro. A la Inspectora Raquel Murillo este asunto le viene en el peor momento. El secuestro con rehenes que tiene que negociar le cae en la fiesta infantil de su niña Paula, 7 años. Con una tensión creciente en su vida por la gestión imposible de una custodia arrebatada a su ex marido. No obstante, y casi para su sorpresa, la burbuja en la que está a punto de ingresar, 24 horas al día durante once días, le da mucho más de lo que le quita.