Tokio pone en marcha una sádica ruleta rusa contra Berlín

Tokio no se queda de brazos cruzados y decide atacar directamente contra Berlín, el cabecilla de la banda. Él es el único que sabe de qué trata el ‘Plan Chernóbil’ y Tokio no parará hasta que consiga saberlo. La medicina del atracador comienza a romperse en añicos pero eso no ha sido todo, una sádica ruleta rusa comienza a amenazar su vida. ¿Estallará el plan en mil pedazos?