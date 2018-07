Berlín frena a Río a golpe de jeringuilla tras querer abandonar el asalto

CAPÍTULO 11 | LA CASA DE PAPEL

Río está muy enfadado, no solo con Berlín sino con toda la banda de atracadores. Nadie le apoya tras la expulsión de Tokio. Su novia perdió los papeles y no supo acatar las órdenes de El Profesor, pero eso no le hace dejar de amarla. Sus pensamientos le hacen llegar a la decisión de que debe abandonar el grupo. ¿Traicionará a sus compañeros?