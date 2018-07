Jairo huye de la cueva

Sara, tras ser puesta al tanto por Juan del encuentro que va a tener con el capitán Ferrer para acabar con la extorsión, pide al marqués que extreme las precauciones, ya que no se fía de la palabra del capitán. Además, la inglesa queda sorprendida por las estrategias que emplea su nuevo asesor legal Andrés para ahorrar dinero en la administración de sus fincas.

Tras su vuelta a Arazana, Pablo Garmendia encara a Sofía en los calabozos, dedicándole unas duras palabras acerca de la muerte de su padre. Héctor, enterado de que Pablo va hacer todo lo posible por que Sofía sea conducida al cadalso, se presenta en el cortijo para intentar convencerle de la inocencia de la joven.

En la taberna, Lucero pide al padre Damián que intente convencer a Pilar para que no retrase más la boda, pero la tabernera, después de la noticia de la muerte de Jairo, no se siente con ánimo para ello.

Bocanegra ha encontrado una fórmula para sacar un gran beneficio al asunto de los planos secretos de Isaac Peral.