"No sé si esto es triste o alegre": Alberto Amarilla conmueve con el homenaje a alguien muy especial por su incorporación a 'Amar es para siempre'

La décima temporada de 'Amar es para siempre' continúan sumando nuevas caras. Una de las últimas incorporaciones ha sido Alberto Amarilla, quien interpreta a Marcos Salaverría, un convicto condenado por el asesinato de la muerte de los marqueses de Benamazara.

Lo que hasta ahora sabemos es que el joven se declara inocente y ha contactado con Cristina para que ejerza como su abogada y pueda sacarle de la cárcel.

En un principio se negó, pero Cristina ha acabado aceptando su defensa, aunque reconoce que este caso será uno de los más difíciles a los que se ha enfrentado en su carrera profesional.

El actor extremeño, días después de que los 'amarólogos' conocieran a su personaje', ha compartido un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, rindiendo homenaje a su abuela, fallecida recientemente a causa de la COVID: "Es raro estar dentro de la serie preferida de mi abuela, #AmarEsParaSiempre. Ella falleció el año pasado como consecuencia del COVID. Si no hubiera sido así, me estaría llamando después de cada capítulo. No sé si esto es triste o alegre. En cualquier caso, gracias @A3AmarSiempre".

Su compañera de reparto Luz Valdenebro, quien da vida a la abogada Cristina Martínez, ha respondido a su palabras con un bonito mensaje: "En todo caso es hermoso que puedas imaginar a tu abuela disfrutándote en la serie".

¡Gracias por compartir este bonito recuerdo, nos ha erizado la piel!