¿Qué le ocurre a Visi?: Sebas comparte sus inquietudes con Marcelino

Sebas ha pasado con Visi unas románticas vacaciones en la sierra de Madrid. A pesar de las dudas y la incertidumbre que surgió al comienzo de su relación, la pareja se quiere muchísimo y comparte una conexión muy especial.

Sin embargo, parece que la relación entre Visi y Sebas no acaba de consolidarse… El quiosquero ha estado hablando con Marcelino en ‘El Asturiano’ sobre un tema al que no para de darle vueltas. “Visi me importa de verdad y, aunque ella no quiera merendar conmigo, pues yo estoy dispuesto a esperar que se le abra el apetito”, se ha desahogado con su amigo.

Marcelino ha entendido el problema que tiene la pareja a la primera y Sebas, que está perdidamente enamorado de ella, le ha dicho que lo ha intentado todo y ya no sabe qué puede hacer.

El tabernero piensa que es un problema de los dos y, teniendo en cuenta la desesperada situación en la que se encuentra su amigo, le ha dado un sabio consejo. “Tú, ante la duda, le pides perdón”, según Marcelino es un recurso que nunca falla. Sebas está convencido de que no ha hecho nada mal, pero va a seguir el consejo de su amigo, aunque no lo entienda.