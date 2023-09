Avance semanal de Amar es para siempre: Historias de amor que acaban y otras que... ¿llegan con rosas?

Román no puede olvidar el beso con Lola, y a pesar de que ella tampoco, la joven se muestra arrepentida. Ambos se prometen que no volverán a caer en el deseo, aunque sus miradas y la química entre ambos digan todo lo contrario. Lola rechazará al que podría ser el amor de su vida para no enmarañar aun más su relación con la familia Quevedo.

Mientras Alicia sigue con los preparativos de boda, Román no deja de pensar en Lola y en sus posibles y prósperos negocios con Galerías Preciados. Federico será un obstáculo para que los negocios lleguen a buen término, pero será Alicia quién interceda por su futuro marido pidiendo ayuda a su padre. Crespo recurrirá a sus contactos secretos para lograr ese ansiado negocio.

Isidro despierta y tratará de alejarse de Sofía que no puede estar más arrepentida por haber confiado en Iván. La joven se acerca de nuevo a Isidro justo en el momento en el que el policía recibe un ramo de flores sorpresa en el hospital: es de Valeria, un viejo amor.

Quintero recibe la visita sorpresa del novio de Silvia para pedirle ayuda porque esta ha sido encarcelada. El reencuentro entre ambos es agridulce, Justo no sabe si podrá defenderla. Benigna interferirá para que Quintero lleve su caso, pero finalmente Silvia querrá defenderse a sí misma.

Mientras tanto, Pelayo y Marcelino intentan evitar a Malena pero les resulta imposible, la joven les tiene ganado el corazón para disgusto de Manolita.