MOMENTOS CAPÍTULO 5 ‘BOTIFY’ - TEMPORADA FINAL

Tras no convencer al pueblo con sus chistes, Jozé da un último discurso que emociona a los habitantes de Castrofidel: “A mí este pueblo me ha cambiado, desde que he llegado aquí me habéis tratado como si fuera uno más del pueblo. Me encanta ese sitio y sus tradiciones, lo que más me gusta es la gente” Jozé termina su discurso presentando a Irene “mi prometida, me encantaría casarme aquí y tener un hijo en este pueblo”