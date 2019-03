MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 13 DE 'ALLÍ ABAJO' | MAITE ZAITUT

Jozé le prepara a Azucena un escenario romántico en la azotea de la clínica para pedirle matrimonio pero esta le frena confirmándole que no está embarazada y que "no me voy a casar con un celador". La tristeza inunda a Jozé que no se merece esas palabras tan duras... Don Benjumea está ahí para animarle, sabe que tiene un gran corazón.