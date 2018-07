Carmen enamora a Horacio: "Eres bonito a rabiar"

CAPÍTULO 05 'LA SALSA DE LA VIDA' - TEMPORADA 3

Carmen está muy contenta con su nuevo trabajo y su nuevo jefe Horacio al que no termina de creer que sea vasco, es un hombre sensible y atento al que no escatima en dar muestras de cariño. Los halagos de Carmen confunden al ginecólogo que cada vez está más enamorado de ella.