¿Está embarazada Morgane? Sorpresas y un gran caso en el último capítulo de la temporada de ACI

Morgane se enfrenta a un nuevo caso, el asesino del taladro. La investigadora sacará todas sus armas y excentricidades para acabar intentando dar con el culpable.

Para Kaderec, su historia de amor con Morgane tiene un punto y final, "esto se ha acabado", le dice el policía a la investigadora ante el asombro de la misma.

Una noticia que no será la única que deje a Morgane sin palabras, "no tiene conmoción cerebral, pero queremos comprobar que el bebé está bien", le dice un médico a la investigadora. Una afirmación que deja a la protagonista sorprendida, ¿está embarazada? No te pierdas el último capítulo de la temporada de ACI, el jueves a las 22:45 en Antena 3.