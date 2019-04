El sincero beso de Robert y Maribel, interrumpido por Clara

AVANCE CAPÍTULO 6

Clara pilla in fraganti a Robert y a Maribel dándose un sentido beso. Por su parte, Elisa sigue empeñada en reconstruir la relación de su hija con Diego y Maribel se enfrenta a ella: "Diego tenía sus secretitos y yo los míos y no quiero acabar como vosotros mintiendo en la cara del otro como si no pasara nada". Además, Ignacio le confiesa a Guillermo que le gustan los hombre y pone a 'Golden' en un gran aprieto al haber robado la letra de una canción. ¡No te pierdas el próximo capítulo de '45 revoluciones'.