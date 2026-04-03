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Semana Santa, más allá de las torrijas: los platos típicos de estas fechas que también son saludables

Nutriman nos hace un repaso por los platos típicos de Semana Santa y revela que, entre dulces y excesos, también hay opciones nutritivas y beneficiosas.

Nutriman

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La Semana Santa suele asociarse a dulces, torrijas y excesos, pero no todo gira en torno a las calorías. También es una época con platos que pueden ser saludables y clave para el organismo.

Según nos cuenta Nutriman, algunos alimentos típicos de estas fechas destacan por su valor nutricional. Aunque el término "superalimento" es más marketing que ciencia, sí existen opciones muy completas en la mesa.

El bacalao, los garbanzos y las espinacas forman la base de recetas como el potaje de vigilia, combinando proteínas, fibra y minerales esenciales. A ellos se suman ingredientes como el ajo, con efectos positivos para el sistema inmune.

Incluso la miel, protagonista de muchos postres, puede tener beneficios si se consume con moderación. Así, la Semana Santa también puede ser aliada de una alimentación equilibrada y saludable. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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