Ana Obregón recuerda su relación con Miguel Bosé: "Le encontré en la cama con Nacho Duato, pero no me enteraba de nada"

Ana Obregón relató en sus memorias la intensa y apasionada relación que mantuvo con Miguel Bosé cuando apenas era una estudiante de biología. Ambos sentían una fuerte conexión, pero al poco tiempo, el cantante comenzaba un romance con Nacho Duato, que formaba parte de su cuerpo de baile.

Son muchos los rumores alrededor de la relación y de un posible triángulo amoroso entre ellos. De hecho, en la serie de Miguel Bosé, se muestra cómo Ana Obregón pilla a la pareja en la cama.

Pese a que algunos aseguran que las relaciones no se solaparon, hemos conocido la versión de Ana Obregón, que confiesa que sí les encontró en la cama, aunque en un primer momento no pensó que había algo entre ellos.

"Un día fui a Somosaguas y Lucía me dijo que estaba durmiendo, yo le subí el desayuno y me encontré a Miguel con Nacho en la cama", recuerda, "me dijo que había pasado la noche con un amigo".

La primera reacción de Ana Obregón fue pensar que ambos eran amigos. "Yo no me enteraba de nada, no me lo podía imaginar", confiesa.

Pese a aquel episodio, su relación continuó y Ana asegura que estuvo muy enamorada de él: "Yo no me enfadé, de hecho nuestra relación siguió y fue de maravilla".

Ana aún guarda buen recuerdo de la relación con Miguel Bosé, algo que parece que no le ha ocurrido a Nacho Duato, quien confesó que su romance con Bosé fue algo breve y, en ocasiones, superficial.