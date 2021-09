¡Sólo Ruth Lorenzo le 'pesca'! El buzo enamora con ‘Unchained melody’

En la primera ronda del ‘Playback’, las dudas han asaltado nuevamente a Dani, pero esta vez el apoyo de casi todos los asesores le han llevado a tomar una decisión. Sólo Ruth Lorenzo no estaba de acuerdo, aunque el concursante confiaba en que el buzo no supiera cantar.

Todas las dudas se han visto resueltas en apenas una nota: el buzo no solamente canta bien, sino que es actor de musicales. Con la deliciosa 'Unchained melody' de The Righteous Brothers, emblemática canción de la película 'Ghost', Pitu Manubens ha dejado a todo el plató con la boca abierta. El Monaguillo no podía dar crédito: “¿Dónde has escondido esa voz?”.

Buen perder es el que tiene nuestro concursante, Dani, que aun dejando de ganar 3.000 euros ha reconocido el talento del buzo. No obstante, ya era su segundo fallo tras el del modelo.

¡No te pierdas esta actuación y disfruta del momento!