La acróbata pasa a la historia de ‘Veo cómo cantas’ por “licuar” la ‘Material Girl’ de Madonna

Marta Sánchez no se fía de ninguno de los personajes misteriosos de ‘Veo cómo cantas’ y razón no le falta: “Me mosquea un poco que se quedan así serios y luego nos meten unos zascas”. Palabras con las que Ana Milán no podría estar más de acuerdo.

Tras la primera tanda de ‘Playback’, Xavi parecía tener clara su decisión: ha bloqueado a la acróbata. La música ha comenzado a sonar y, aunque por unos instantes su semblante serio confundiera a los asesores, el concursante estaba en lo cierto: era una farsante.

¡Menos mal que los giros acrobáticos lo han arreglado un poco! ¡Revive esta divertida actuación!