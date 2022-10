Rafael y Rocío, con un hijo de 14 años, desempleados y con las prestaciones agotadas: "No hay manera de encontrar trabajo"

Rafael y Rocío suman entre los dos un total de 14 años en paro. Él fue despedido después de la pandemia y ella dejó de trabajar tras el nacimiento de su hijo.

Rafael tiene 57 años y, pese a sus numerosos intentos, no acaba de encontrar un puesto de trabajo. Rocío tampoco tiene las cosas fáciles para acceder al mercado laboral. En la mayor parte de las ofertas en las que se inscriben la acaban rechazando por falta de experiencia.

Los gastos de su día a día no paran de crecer, al tiempo que sus ingresos son cada vez más mínimos. Este matrimonio, con un hijo de 14 años, tiene que hacer frente al pago de la hipoteca y suministros como la luz, agua y comida. Sus ingresos no les dan para hacer frente a todo y no les queda más remedio que pedir ayuda.

"Me rechazan en la mayor parte de ofertas de trabajo por falta de experiencia"

Las prestaciones se acaban y todavía se reduce más el dinero. Esta desempleada ha echado currículums en varias empresas temporales, ya que le parece más cómodo que echarlos individuamente. "Pero no hay manera por falta de experiencia", señala.

Rafael ha trabajado como vigilante de seguridad en el puerto los últimos 20 años. Además, ha ofrecido servicios de toda clase. Apunta que está buscando trabajo "por todos los sitios". A final de la pandemia se quedó parado y sigue buscando. Ha intentado encontrar trabajo en empresas de Málaga y también el exterior, sin éxito. Rocío era auxiliar de servicio y ha trabajado además como auxiliar administrativo. Cuando se quedó embarazada y tuvo su niño se dedicó a cuidarlo y su titulación ahora prácticamente no tiene validez.

A su marido se le acaba ya la prestación de desempleo y van a intentar solicitar la ayuda para mayores de 55 años que es aún más reducida. Actualmente pagan de hipoteca más de 400 euros y reconoce que comen gracias a la asociación del comedor social 'Yo soy tú'.