Estrella, la mujer que encontró la pensión de una anciana y se la devolvió, ya tiene trabajo

La buena acción de Estrella Yedra bien podría ser el argumento de la clásica película navideña, pero no es así, esta es una historia real. La solidaridad de esta mujer de cuarenta años, en paro y con un hijo de cuatro añitos con discapacidad ha sensibilizado a la ciudadanía al completo.

Estrella caminaba por un parque del barrio de Cerro-Amate en Sevilla acompañada de su hijo, cuando el carrito del niño chocó con “algo”, se trataba de un sobre con 500 euros que han resultado ser la pensión de una anciana a la que se le había caído sin darse cuenta.

En 'Espejo Público' hemos hablado con la protagonista de esta bonita historia: "Venía de vuelta del cole con el niño y arrollé con el carro el dinero, lo metí rápidamente en el carro, dejé al niño en casa y enseguida acudí a la comisaría para devolverlo".

"Sé lo que es que el dinero le haga falta a alguien y no se me pasó por la cabeza quedármelo"

Inmediatamente después la policía difundió el hallazgo a través de las redes sociales, fue la nieta de la señora quien avisó a su abuela de la buena noticia. Estrella tiene grabada en su retina la entrañable escena del encuentro con la anciana de 87 años: "Cuando nos hemos visto la mujer ha llorado y me quería hacer un regalo, pero le he dicho que no se preocupe, que no hace falta".

Estrella tuvo claro desde el primer momento que haría con el dinero que encontró: "Sé lo que es que el dinero le haga falta a alguien y no se me pasó por la cabeza quedármelo, pensé que podría ser de alguna familia que le hiciera falta. No es mío y lo que no es mío no me lo quedo".

Nuestra protagonista llevaba 4 años en paro, pero esta acción solidaria le ha cambiado la vida. El premio a su gesto humanitario ya tiene su recompensa, a raíz de su buena acción, Estrella ha recibido una oferta de trabajo de una empresa multiservicios que se dedica, entre otras cosas a la atención a personas mayores, un puesto que Estrella ha aceptado y que ejercerá con una dedicación exquisita.