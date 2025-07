Irene Villa, sobre su vídeo en una piscina: "Cuando era pequeña me bañaba en la playa de noche para no levantar miradas"

La periodista y psicóloga, Irene Villa,es una de las víctimas de los atentados de ETA. Con tan sólo 12 años iba con su madre de camino al colegio en Aluche, y una bomba explotó en el vehículo, provocándole la pérdida de sus dos piernas.

La periodista, es ya todo un ejemplo de superación y valentía, y hace pocos días subía a sus redes sociales un vídeo mostrando cómo es su día a día en una piscina: "Con una llave me quito la pierna, y la otra me la quito con una silicona. En el muñón me pongo una silicona para que no me entre agua en el tornillo. Luego me pongo unas mallas y me voy dando saltitos a la piscina con los brazos.Después mis amigos me preguntan que por qué tengo tanta fuerza en los brazos y en la espalda, y yo les respondo que no tengo otra opción. Después, me meto al agua y ya soy feliz", explica la periodista en sus redes sociales, donde tiene ya más de 150.000 seguidores.

Un vídeo que tiene ya más de 37.000 me gustas

Un vídeo que Irene no pensaba grabar, pero que de un día para otro, se ha hecho viral. Ya tiene 37.000 me gusta y 2.600 comentarios. La psicóloga ha reconocido en Espejo Público que pensaba no grabarse ese vídeo, pero de repente "le dije a David que me grabara, porque ya que me va a mirar todo el mundo, por lo menos lo grabo y lo cuento. Y es verdad que ha tenido un éxito rotundo".

"Cada vez está mas normalizada la discapacidad"

Irene Villa ha hecho un balance de la evolución de la discapacidad desde sus 12 años hasta ahora y ha reconocido que: "Cada vez está más normalizada la discapacidad. Antes los amputados nos escondíamos, yo por ejemplo siempre me bañaba de noche en la playa para no levantar miradas ni que me señalen, ahora es todo lo contrario. Ahora pienso: '¡Pa fuera telarañas!', y para adelante".

