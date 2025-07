Kesia, madre de un menor agredido en la cacería de Torre Pacheco: "Hay llamamientos constantes para que vayan a por él"

Torre Pacheco está sufriendo las consecuencias de una cacería de grupos ultras en contra de los inmigrantes de la zona. Los vecinos están muy preocupados por la gravedad de esta situación y la propaganda que se está haciendo en redes sociales.

Kesia es la madre de un chico agredido en una de las manifestaciones de estos días pues le "habían confundido con uno de los atacantes de domingo" por sus rasgos árabes. Su hijo de 16 años está totalmente atemorizado y dice que no quiere estar en España.

"Esto no hay por donde cogerlo. Están haciendo un llamamiento en redes sociales para que vayan a por el crío", denuncia con miedo. "Ya no está seguro. No quiere estar aquí", dice visiblemente afectada.

La situación en la localidad murciana cada vez está peor y ya hay inocentes sufriendo las consecuencias. ¡Dale al play!