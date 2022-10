José Luis Escrivá: "Que en las comunidades autónomas estemos en un proceso de competencia fiscal se entiende regular"

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, ha valorado los datos del paro del mes de septiembre que determinan que los parados aumentan 17.679 personas, la cifra más baja en este mes desde 2008. Califica este mes como "muy bueno".

"Si tomamos como referencia los años 2017 y 2019 este mes de septiembre se ha crecido bastante más. Se trata de un buen año en el mercado de trabajo. Se han creado 30.000 nuevos empleos nuevos", señala. Cree que hay mucho dinamismo del mercado de trabajo que en última instancia refleja una resiliencia extraordinaria de la economía española en un entorno internacional e inflacionistas complejo.

En términos de afiliación son 50.000 empleos más en este mes. "Desde que pasamos el nivel de prepandemia llevamos 700.00 empleos más", señala. Destaca el ministro que en un entorno tan volátil los economistas tiene muy difícil hace previsiones y hay que poner en valor los datos que van llegando. "En entornos tan volátiles lo importante es ir dando valor a cada uno de los datos que van llegando a la economía. Hay 30.000 empleos más en septiembre de los que había en agosto", determina.

Cree que la reflexión fundamental es peguntarnos por qué en un entorno que es complejo esta economía está aguantando tan bien. "Cuando se crea empleo mes tras mes quiere decir que las expectativas empresariales no deben ser tan lúgubres porque si no no se estaría contratando. Las cotizaciones sociales permiten reducir el déficit de la seguridad social creciendo al 9%. En empleo juvenil estamos en el dato más bajo de paro de le historia y esto refuerza las finanzas de la Seguridad Social", explica.

Aprobación de los presupuestos generales del Estado

Quiere destacar que cuando hay tantas administraciones y gobiernos anteriores que funcionan con presupuestos prorrogados "que este Gobierno con una situación parlamentaria de cierta fragmentación entre en tiempo y forma con los presupuestos hay que ponerlo en valor".

Contrario a la diversidad fiscal entre Comunidades

Escrivá señala que estamos en un entorno internacional donde cada vez hay más países trabajando hacia la armonización de ciertos impuestos y a evitar la competencia fiscal. Por ello no ve sentido que en las comunidades autónomas estemos en un proceso de competencia fiscal: "Se entiende regular".