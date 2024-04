Olé por Supremme de Luxe: homenaje ochentero a Vicky Larraz con ‘Conspiración’

La noche de la segunda gala de Tu cara me suena 11 se ha convertido en una de esas que no se van a poder olvidar nunca. Tras la actuación de Raquel Sánchez Silva como Jennifer López, dejando boquiabiertos a todos con su energía durante la coreografía, nuestra querida Supremme de Luxe no se ha quedado atrás y su número ha sido… ¡increíble!

La artista ya había llegado como un vendaval en la Gala 1 del programa con su camaleónico estreno como Bertín Osborne, pero lo de esta gala ha subido el listón. Con esencia de los años 80 y una caracterización idéntica a la de Vicky Larraz, nuestra concursante ha levantado a todo del plató a bailar al ritmo de ‘Conspiración’ del grupo Olé Olé.

Supremme ha demostrado que es probablemente la concursante más versátil, y que será muy difícil poder quitarle este título. ¡No te lo pierdas dándole al play!