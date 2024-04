El flow de Raquel Sánchez Silva como Jennifer López: ¡“mucha calle” en Tu cara me suena 11!

La Gala 2 de Tu cara me suena 11 ha estado muy competida con las actuaciones de los concursantes. Nada parecía poder superar al impresionante dúo de Miguel Lago y Daniel Diges, que han llenado el plató de magia, pero Raquel Sánchez Silva ha dejado a todos alucinados.

La presentadora ya demostró su talento como la eurovisiva Nebulossa y su ‘Zorra’ en la gala anterior, pero esta vez se ha enfrentado a un nuevo registro. El pulsador le propuso imitar a la famosísima Jennifer López, que ha obligado a Raquel a convertirse en una auténtica diva esta semana.

La presentadora ha aceptado el reto y lo ha hecho por todo lo alto. Cantando ‘Jenny from the Block’, Raquel ha sacado su lado más urbano y se ha comido el escenario. Acompañada de su cuerpo de baile y con un outfit de lo más rapero, la concursante ha demostrado una vez más que nos queda mucha Raquel por descubrir en Tu cara me suena 11.

La actuación se ha llevado una ovación del público y ha atraído las miradas incrédulas del jurado. ¿La mejor imitación de la noche? ¡Dale al play para revivirla!