GALA AÑO NUEVO

Pablo Alborán será uno de los invitados de la gala de Año Nuevo de 'Tu cara me suena'. Pablo Alborán se sincera y se declara un auténtico fan de 'Tu cara me suena'. El cantante es un fiel seguidor de esta 7º Temporada porque admira mucho a los concursantes y ¡se lo está pasando bomba! Pablo Alborán defiende la necesidad de un programa como 'Tu cara me suena' porque une familias y nos hace pasar momentos maravillosos con tanto humor. ¡Nos vemos el día de Año Nuevo!