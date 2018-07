La Terremoto de Alcorcón y Cristóbal Garrido se convierten en Barbra Streisand y Donna Summer con 'No more tears' en la gran final de 'Tu cara me suena'

La Terremoto de Alcorcón ha contado con la especial colaboración de Cristóbal Garrido, finalista en la primera edición de 'Tu cara no me suena todavía', para su actuación de exhibición en la gran final de 'Tu cara me suena'. Los dos amigos se han convertido en Barbra Streisand y Donna Summer con 'No more tears'. ¡Woow!