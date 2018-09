Manu Sánchez nos deja alucinados como Rod Stewart en ‘Have you ever seen the rain?’

TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 1

Manu Sánchez ha puesto el ritmo en el plató para interpretar al gran Rod Stewart. El humorista nos ha sorprendido su transformación como el artista británico de rock. Además, ¡nunca le habíamos visto sin barba! No te pierdas su imitación en el exitoso tema ‘Have you ever seen the rain?’ en la primera gala de 'Tu cara me suena'.