Anabel Alonso: “Me hizo mucha ilusión que me llamaran para venir a ‘Tu cara me suena’”

TU CARA ME SUENA | PRESENTACIÓN | GALA 1

Anabel Alonso es una polifacética actriz y presentadora que se ha ganado el cariño y admiración de los españoles por sus interpretaciones tanto en el teatro (Frankie e Johnny, Confesiones de mujeres, Nunca estuviste tan adorable, etc) como en el cine, trabajando de la mano de los directores Pedro Almodóvar y Fernando Trueba, entre otros. Así como en populares series de televisión tales como: Los ladrones van a la oficina, Amar es para siempre, etc. Anabel también ha prestado su voz para interpretar a Dory en Buscando a Nemo y Buscando a Dory. ¡Vaya diversión nos espera en ‘Tu cara me suena’!