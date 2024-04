¿Qué consejos han dado los veteranos a los concursantes de Tu cara me suena 11?

Con los nervios a flor de piel ante el estreno de la temporada 11 de Tu cara me suena, los nuevos concursantes ultiman sus primeras imitaciones. Su puesta de largo en la Gala 1 es con un número inicial que rinde homenaje a Carmen Sevilla, María Jiménez y Concha Velasco, y que ya puedes ver ya por adelantado.

Merche, Falete y Roko introducen al nuevo elenco, que está ansioso por debutar. Precisamente, muchos exconcursantes han querido darles algunos consejos antes de afrontar esta experiencia. "Me han dicho que lo disfrute mucho porque esto te ocurre una vez en la vida", nos cuenta Supremme de Luxe. También Miguel Lago ha querido llegar con los deberes hechos y ha preguntado por "los entresijos, la mecánica, las sensaciones". "Y todos coinciden en que es un regalo", añade.

Raquel Sánchez Silva comenta que es muy amiga de Llum Barrera y de la Terremoto de Alcorcón, entre otros grandes miembros de la gran familia de TCMS, y todas le dijeron lo mismo: "Tienes que hacerlo". Su consejo fue que no se lo perdiera: "Esto o te lo da Tu cara me suena o no lo puedes vivir".

Por su parte, Julia Medina charló con Andrea Guasch, subcampeona de la pasada temporada. "Ahora entiendo lo que me dijo: no te ralles demasiado, pásatelo bien... Y ahora estoy intentando seguir sus consejos", confiesa. Raoul Vázquez cree que, por mucho que les hayan contado, "tienes que vivirlo y pasar tus nervios".

David Bustamante también ha contado con dos buenas consejeras: una que es parte del jurado, Chenoa, y otra que fue concursante, Rosa López. El cantante opina que la clave al final es "currar, estudiarlo bien, prepararlo para poder disfrutar el día de la gala". ¡Descubre todos los consejos que han recibido los nuevos concursantes!