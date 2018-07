Carla pierde la vergüenza en los ensayos de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 6 | TU CARA ME SUENA MINI

Carla y Roko tendrán que ser Miley Cyrus en la sexta gala de Tu cara me suena Mini a pesar de no gustarle mucho a Carla, pero durante los ensayos Ángel Llácer y Miriam la enseñan a perder el miedo a imitar a una cantante tan controvertida, poco a poco Carla va perdiendo la vergüenza. No te pierdas el jueves un nuevo programa de Tu cara me suena Mini a las 22:30 horas en Antena 3.