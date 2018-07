Juanjo Ballesta: "Splash! está siendo una gran experiencia y tengo muchas ganas de ganar"

¿Cómo está siendo tu experiencia en ‘Splash, famosos al agua’?

Está siendo dura, físicamente hablando, pero, por ejemplo, la gala de este lunes la he hecho sí o sí y estoy convencido que voy a pasar de ronda a pesar de mis dolores en el hombro. Está siendo una gran experiencia y tengo muchas ganas de ganar ‘Splash, famosos al agua’ y me estoy dejando la piel en los entrenamientos para hacerlo, me lo estoy tomando muy en serio, aunque con llegar a la final sería suficiente.

Soy muy disciplinado porque llevo mucho tiempo haciendo boxeo y los entrenamientos me gustan mucho y si tengo que saltar 500 veces, lo hago, estoy 4 horas entrenando e incluso los entrenadores dicen que afloje (risas).

¿Es más duro que las escenas de acción de ‘Hispania’?

Algún golpe más sí que me he dado (risas) pero ya sabes que soy duro duro y no me salen moratones.

¿Qué está siendo lo más divertido del programa?

El buen rollo que hay con los compañeros, los entrenadores… estamos muy cómodos en el programa. De todas formas, no cualquiera vale para esto, los que han entrado es porque lo valen. Vaya narices que tiene, por ejemplo, Daniela por tirarse desde 10 metros y hacer un mortal de cabeza ¡ufff! porque Darío, Gervasio o yo somos unos locos (risas). Estoy muy contento con el público y con la gente que me apoya.

¿Recuerdas algo curioso que haya sucedido en los entrenamientos?

Por ejemplo tirarme y llegar al fondo de la piscina sin bañador (risas) llegas al fondo, te ríes y sales. Al tirarme desde los 10 metros, tengo que entrar con los pies rectos, que luego Anna dice que pongo pies de pollo, pero al entrar al agua tengo que curvarlos porque sino el bañador se me sale.

¿Qué compañero te está sorprendiendo más?

Sobre todo Gervasio Deferr, no lo conocía en persona y es una gran persona. Es una máquina, pero ya le he dicho: “mira, quiero ganar, pero si ganas tú, no me daría rabia porque soy tu fan número uno”. Es muy buena gente y un deportista de élite.

¿Entonces Gervasio es tu favorito para ganar?

¡No, soy yo mi favorito para ganar! Quiero ganar, sino no iría, voy pensando que voy a fundir a Gervasio y que voy a intentar hacerle sombra, aunque es muy difícil. El es mi favorito, pero si gano yo, ¡mejor! (risas).

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en el programa?

Ya había saltado en alguna poza desde unos siete metros y pensé que sería muy divertido y que tendría muchas posibilidades de ganar. Pero cuando llegué a la piscina y me presentaron a Gervasio pensé: “pufff, apaga y vámonos” (risas) Le vi hacer un mortal para atrás y le dije: “No hagas estas cosas que me hundes” (risas). Él me dijo que en una entrevista le habían preguntado que si tenía miedo a alguien, y que contestó que él era triple campeón olímpico y no tenía miedo a nadie, pero que quería que le hiciera sombra y que estuviera a la altura.

¿Cómo valoras la labor de Ainhoa Arbizu y de Arturo Valls?

Ainhoa es mi fan número uno y siempre me está animando, tiene muchas tablas, porque mientras Arturo tiene un papel más divertido, ella es más seria, pero es una máquina y súper profesional, alucino cuando nos entrevista a toda velocidad, yo, en la tercera palabra me habría trabado (risas). Arturo es un currante, se lleva a la gente de calle, es un presentador como la copa de un pino. Lo hacen muy bien los dos.

¿Y la del jurado?

Que te voy a decir, que son los mejores porque son los que puntúan (risas).

¿Cómo afrontas el programa del lunes?

Con miedo, muchos nervios y muchas ganas, la verdad es que los espectadores van a alucinar con los saltos que van a ver. He entrenado mucho, me tienen que cerrar la piscina para que deje de entrenar para ganar (risas).