La increíble reacción de Ximo y Edu, los dos ganadores de ‘Password’: “Es una emoción que solo cuando nació mi hijo he podido sentir”

La ‘Ronda Final’ de ‘Password’ ha estado más reñida que nunca. Sin embargo, la emoción ha llenado el plató y los dos concursantes han conseguido alzarse con el premio. Con la ayuda de Marta Hazas y Javier Veiga, Ximo y Edu se van a casa con 10.000€ cada uno.

“Ahora mismo no me lo creo”, confiesa Edu, que ha tenido la misma sensación que cuando nació su hijo. “Un poquito de tembleque también he pasado”, advierte Ximo. Por su parte, aunque ahora solo quede la euforia, no olvida la tensión de los segundos previos a llevarse el premio.

Ahora ambos planean cómo van a disfrutar del dinero. “Llevar a algún concierto a mi mujer y el tatuaje que me falta en el otro brazo”, desvela Edu. Sin embargo, Ximo apela directamente a Cristina Pedroche, pidiéndole fecha para irse de ruta gastronómica juntos.