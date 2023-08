El error de Secun de la Rosa que les cuesta el 10-0: “Yo tenía muchísimas ganas de que acertarais para que inauguraras el marcador”

El concurso de Alejandro, que juega con Secun de la Rosa, no empieza de la mejor manera. Durante varias rondas, la pareja no ha conseguido ganar ningún punto, al contrario de Estefanía y Melody, que no paran de ver crecer su marcador.

Sin embargo, parece que Secun está más cerca que nunca de inaugurar su puntuación cuando todo se tuerce. A pesar de que la palabra es “grapas”, el actor cree que es “grapadora” y pierde la ronda. ¡Aunque Melody tampoco lo tenía claro a la primera!

“Yo tenía muchas ganas de que acertarais para que inauguraras el marcador, Alejandro”, asegura Cristina Pedroche. La ronda termina con un insólito 10-0 y Secun y Alejandro se quedan a las puertas de la victoria. ¡Han estado muy cerca!