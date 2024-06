Vicky hace balance tras su primer mes en Pasapalabra: "Una vez que estás dentro, ya no puedes parar"

Lo difícil en Pasapalabra no es sólo llegar, también mantenerse. Por eso, tiene tanto mérito lo que están consiguiendo Manu y Vicky, dignos sucesores de Óscar y Moisés con un duelo que va sumando programas... ¡y ya supera el mes! "Es un sueño", confiesa la burgalesa, con quien nos sentamos a charlar un rato para comprobar que su simpatía y naturalidad conquistan aún más en las distancias cortas.

Vicky del Cerro hace balance de lo vivido hasta ahora: "Los primeros días son más nerviosos pero luego te asientas, vas conociendo gente estupenda, todo es muy fácil, Roberto nos lo hace muy fácil, y estoy encantada". La concursante reconoce que, cuando llegó, se conformaba con "pasar la Silla Azul y estar un programa", expectativas que está superando con creces.

La burgalesa nos comenta que la idea de participar realmente tomó forma a raíz del confinamiento. Fue entonces cuando se tomó en serio el estudio y se presentó al casting, una preparación que mantiene con constancia y que compatibiliza con su trabajo y su familia. "Una vez que estás dentro, ya no puedes parar", señala.

El gran examen diario le llega con El Rosco, y afirma que poco a poco va "limando los pequeños defectos". De las prisas del principio ha pasado a "la calma" y a las pausas "a la mínima duda". "Sigues cometiendo fallos pero vas asegurándote un poquito más", dice sobre su propia evolución.

Además, se muestra "encantada" con sus duelos con Manu, destacando lo "equiparados" que están en las estadísticas y lo bien que se llevan tras las cámaras. "Fuera de plató no hablamos de palabras porque nos saturaríamos", afirma.

Vicky no duda en presumir también de origen burgalés, que se está convirtiendo en una cuna de talento para Pasapalabra tras la gran huella que, sobre todo, dejó Orestes. "Curiosamente, antes de estar en el programa, lo veía muchísimas veces pero, como todo el mundo está detrás de él, no quería ser pesada", confiesa. La casualidad quiere que, justo desde que es concursante, ya no haya vuelto a cruzarse con él. "En cuanto le vea, le daré un abrazo", asegura. ¡Descubre la entrevista al completo en el vídeo!