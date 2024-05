La reacción de Moisés tras la victoria de Óscar en el bote: “Lo he intentado hasta el final y no ha podido ser”

La victoria de Óscar nos ha pillado a todos por sorpresa. Tras avanzar con paso firme en El Rosco, el madrileño ha conseguido un pleno que le ha hecho ganar 1.816.000 euros.

“Esto no te lo esperas”, asegura Moisés, que es a quien más ha sorprendido la noticia. Tras 154 programas junto a Óscar, el riojano debe abandonar Pasapalabra y dejar paso a nuevos concursantes. “Lo he intentado hasta el final y no ha podido ser”, señala, ya que llevaba casi 250 programas luchando por el bote.

A pesar del mal trago, Moisés se va dejando el listón muy alto y orgulloso de su concurso. “Estoy feliz por todo lo que he conseguido”, advierte, llevándose a casa un premio acumulado de 162.000 euros.

Cerrando la etapa de Pasapalabra, Moisés abre una nueva hacia otros proyectos. “La vida sigue”, afirma, asegurando que tiene ganas de descansar y recuperar hábitos que tenía aparcados, como el ajedrez.

El concursante no ha querido marcharse del plató sin enviar un mensaje a todo el equipo, incluido a su compañero Óscar, a quienes echará mucho de menos. “No puedo decir otra cosa más gracias”, dice. ¡Dale al play para ver todo lo que ha dicho en el vídeo!