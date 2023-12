Moisés desvela cómo supera sus días malos en Pasapalabra: “Siempre me lo repito para seguir luchando”

No todas las semanas serán buenas para nuestros concursantes. Un concurso como Pasapalabra presenta una exigencia a la que los más veteranos están acostumbrados, pero a veces la suerte no está de cara.

Han pasado varios meses desde que Moisés superó los 100 programas de Pasapalabra, y cada tarde suma una nueva oportunidad para conseguir el bote del programa, dejándonos grandes duelos junto a Óscar.

El comienzo de diciembre para Moisés no ha sido del todo fácil, al menos no como nos tiene acostumbrado, haciendo saltar las alarmas ante una posible eliminación en la Silla Azul. Y aunque el concursante consiguió en esas ocasiones salir adelante, no ha querido pasar por alto esa sensación de sentirse tocado.

“Los malos días hay que superarlos en Pasapalabra, Siempre me lo repito cuando las cosas no van bien para concentrarme y seguir luchando”, comenta Moisés en una reciente publicación en redes sociales junto a Mariló Montero y Jorge Blas, dos de los últimos invitados que han estado a su lado.

El concursante añade que el equipo que tiene durante los programas le ayuda bastante, pero estos dos invitados en concreto fueron vitales porque formaron un “equipazo que ayudó bastante estos días”.

Sobre todo, Moisés destaca la participación de Mariló Montero, que le “aportó serenidad” tras esas dos sillas azules intensas que casi le dejan fuera. También señala la habilidad de Jorge Blas, sobre todo su acierto durante La Pista que le hizo “venirse arriba”.

“Verme tan cerca de la eliminación me hace valorar todavía más lo afortunado que soy de participar en Pasapalabra”, reflexiona Moisés tras esta dura semana.