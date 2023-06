"Que mal va a quedar lo que voy a decir": Alaska responde a las comprometidas preguntas del 'Test Imposible'

Hada fue una de las máscaras más complicadas de adivinar, sin embargo, Ana Obregón y Javier Calvo fueron los únicos que acertaron que Alaska era quién se encontraba debajo del disfraz. Tras finalizar su paso por el escenario se enfrentó a las preguntas del 'Test Imposible', muchas de sus respuestas no te las esperas. ¿Qué habrá respondido?

La alegría del jurado al ver que detrás del ser mágico se encontraba la cantante hizo que Javier Ambrossi y Calvo acabaran dándose un apasionado beso. En cambio, Ana estaba tan contenta de que no podía dejar de lado la oportunidad de contarle toda su admiración a la intérprete. "Me he visto toda tu vida, a parte de que te adoro y te conozco desde hace 2.000 años", comentaba la jueza.

Después de bajarse del escenario, todavía le queda la prueba. La cantautora ha sorprendido a todos con sus respuestas con sus respuestas. "Que mal va a quedar lo que voy a decir…pero prefiero tener internet", explica al preferir vivir con internet antes que con sus amigos. Parece que tiene algo en contra de las personas porque incluso aun así sigue prefiriendo a los animales. "Saber hablar con los animales sin duda, como si me quedo muda para la humanidad", terminaba de decir. ¡Descubre todas las preguntas de Alaska en el vídeo!