"Nunca le he dicho que no a ningún reto": Javier Ambrossi abre las puertas a convertirse en máscara

Javier Ambrossi no es solo el investigador que más tiempo lleva desenmascarando famosos junto a Javier Calvo, sino que fue premiado con los prismáticos de oro en la segunda temporada al ser quien la persona que más identidades acertó.

Sobre cómo afronta esta temporada, el detective ha asegurado que, con la incorporación de Alaska y Ana Milán, la mesa de investigadores se convierte totalmente en una charla entre amigas.

Además, Javier ha dicho que nunca se ha planteado la posibilidad de convertirse en una máscara, pero no ha cerrado la puerta: "Nunca he dicho que no a ningún reto". De hecho, una de las cosas que más le gustan del programa es dejarse sorprender por las actuaciones.

Por último, el investigador nos ha contado cuáles son sus técnicas para averiguar el mayor número de identidades posibles y se ha atrevido a dar un pronóstico sobre quién cree que será el ganador.