Maquillaje y vestuario: El trabajo que hay detrás de las mágicas actuaciones de 'Mask Singer'

'Mask Singer' se destaca por ser una programa muy pintoresco, es la esencia principal. Cada máscara tiene un equipo de bailarines que les acompaña en su actuación para hacerla mucho más visual y que el resultado final quede perfecto. Hace poco repasamos el nivel de seguridad que hay en el concurso. Ahora, le ha tocado el turno a vestuario y maquillaje. ¿Quiénes son lo que hacen que las puestas en escena sean tan espectaculares?

'Armado' con una pistola de pegamento, el coordinador del vestuario nos explica las claves para crear todas las vestimentas que se llevarán después en el escenario: "En este taller confeccionamos el vestuario para todos". La clave del éxito de 'Mask Singer' es que "van todos con máscaras y tocados un poco extravagantes", después de todo se busca llamar la atención y gracias a este equipo no solo nos fijamos en la máscara, que es la importante, sino que también en las personas que las acompañan y no quedamos embobados con sus looks.

Pero no podemos olvidarnos del maquillaje, que hace que sea imposible verse mal delante de las cámaras. En esta habitación se dan los retoques finales para que vaya todo acorde junto con la indumentaria y lo que se verá en la actuación final. Aunque una de las cosas que más nos ha sorprendido, es que hay algunos privilegiados que saben quién se esconde detrás de las máscaras mucho antes que los demás: " También, nos encargamos de las máscaras, pero no aquí, sino en el búnker. Todo aquel que pueda tener pulsera azul es el único que tiene acceso a ver y a saber quiénes son todas nuestras máscaras". ¡Descubre el detrás de las cámaras de 'Mask Singer' en el vídeo!